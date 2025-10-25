В Татарстане более 15,5 тысяч волонтеров культуры помогают сохранять историческое наследие

В республике активно развивается движение волонтеров культуры — сейчас в республике насчитывается более 15,5 тысяч добровольцев, которые помогают сохранять культурное наследие региона. Об этом сообщает Министерство культуры Татарстана.

Волонтерские центры работают на базе Республиканской детской библиотеки имени Роберта Миннуллина и Казанского художественного училища имени Фешина. Добровольцы участвуют в организации библиотечных мероприятий, проводят благотворительные акции и реализуют социальные инициативы.

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин отметил: «В Год защитника Отечества одной из приоритетных задач является привлечение волонтеров культуры к сохранению, популяризации и восстановлению памятных мест, мемориалов и памятников». Эта работа особенно важна в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Только за третий квартал 2025 года в республике провели более 1,2 тысячи мероприятий с участием волонтеров культуры. Татарстан неоднократно признавался «Лучшим регионом культурного добровольчества» и входит в топ-10 регионов России по количеству волонтеров культуры.

Руководитель регионального отделения движения Гульфия Мутугуллина была удостоена награды Министерства культуры РФ. «Быть примером для тех, кто помогает — это одна из самых важных миссий в моей жизни», — поделилась она.

В сентябре 2025 года при поддержке министерства культуры РТ прошел Республиканский форум «МКМ: Молодежь Культура Менеджмент», где волонтеры разработали пять новых проектов для развития движения до 2030 года.