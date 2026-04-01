В Татарстане будут судить отца, позволившего 13-летнему сыну сесть за руль мопеда

1 апреля 2026  16:37

Следственный комитет Татарстана завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Кайбицкого района. Мужчина приобрел мопед для своего несовершеннолетнего сына и разрешил ему передвигаться на транспортном средстве, не имея водительских прав.

Летом 2025 года подросток выехал на дорогу в одном из населенных пунктов, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с двумя автомобилями, в том числе с «КАМАЗом». В результате аварии юноша получил тяжелые травмы.

Обвиняемому инкриминируется статья УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни». Дело направлено в суд.

