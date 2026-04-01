В Татарстане дан старт республиканскому конкурсу «Эковесна-2026»

1 апреля 2026  15:03

Сегодня в республике начался санитарно-экологический двухмесячник, в рамках которого проходит конкурс «Эковесна-2026». Мероприятие приурочено к Году единства народов России и Году воинской и трудовой доблести, сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Первая неделя экомарафона посвящена птицам. Участникам предлагается своими руками смастерить кормушки или скворечники и разместить их в парках и скверах.

Для участия в конкурсе необходимо выполнить задание, опубликовать пост на своей странице «ВКонтакте» и до 5 апреля включительно отправить отчет в чат-бот.

