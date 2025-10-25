В Татарстане доступно более 40 тысяч вакансий на платформе «Работа России»

На единой платформе «Работа России» для жителей Татарстана размещено свыше 40 000 актуальных вакансий. Такую информацию предоставило Министерство труда республики.
Наибольшее количество рабочих мест сосредоточено в строительной отрасли и сфере жилищно-коммунального хозяйства — здесь доступно 10,4 тысячи вакансий. Промышленные предприятия предлагают 10,2 тысячи рабочих мест.
Распределение вакансий по отраслям:
Здравоохранение, образование, наука, культура и госслужба — 4,4 тысячи мест (11%)
Продажи, бытовое обслуживание и услуги населению — 3 тысячи мест (7,4%)
Транспортная сфера — 1,4 тысячи мест (3,5%)
Сельское хозяйство, экология и ветеринария — 700 мест (1,8%)
Информационные технологии и телекоммуникации — 200 мест (0,5%)
Межотраслевые профессии — 10 тысяч мест (24,6%)
При этом в республике зарегистрировано 3,3 тысячи официальных безработных. Соотношение количества вакансий и числа ищущих работу свидетельствует о благоприятной ситуации на рынке труда Татарстана.