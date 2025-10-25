В Татарстане доступно более 40 тысяч вакансий на платформе «Работа России»

Республика
25 октября 2025  10:51
Автор:
Владислав Косолапкин

На единой платформе «Работа России» для жителей Татарстана размещено свыше 40 000 актуальных вакансий. Такую информацию предоставило Министерство труда республики.

Наибольшее количество рабочих мест сосредоточено в строительной отрасли и сфере жилищно-коммунального хозяйства — здесь доступно 10,4 тысячи вакансий. Промышленные предприятия предлагают 10,2 тысячи рабочих мест.

Распределение вакансий по отраслям:

Здравоохранение, образование, наука, культура и госслужба — 4,4 тысячи мест (11%)

Продажи, бытовое обслуживание и услуги населению — 3 тысячи мест (7,4%)

Транспортная сфера — 1,4 тысячи мест (3,5%)

Сельское хозяйство, экология и ветеринария — 700 мест (1,8%)

Информационные технологии и телекоммуникации — 200 мест (0,5%)

Межотраслевые профессии — 10 тысяч мест (24,6%)

При этом в республике зарегистрировано 3,3 тысячи официальных безработных. Соотношение количества вакансий и числа ищущих работу свидетельствует о благоприятной ситуации на рынке труда Татарстана.

