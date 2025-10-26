В Татарстане и Казани ожидается туман: спасатели призывают к осторожности

В ночь на 27 октября и утром в отдельных районах Татарстана и Казани прогнозируется туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по РТ напоминает водителям и пешеходам о необходимости соблюдать меры безопасности в условиях плохой видимости.

Пешеходам рекомендуется быть особенно внимательными при переходе проезжей части. Водителям советуют снизить скорость, избегать резких маневров, обгонов и перестроений, а также строго соблюдать правила дорожного движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно обращаться в экстренные службы по телефонам 112 или 101. Спасатели призывают жителей республики отнестись к прогнозу серьезно и позаботиться о своей безопасности.