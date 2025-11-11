В Татарстане и Казани ожидаются туман и гололедица

news_top_970_100
Республика
11 ноября 2025  13:03
Автор:
Владислав Косолапкин

Жителей Татарстана и Казани предупреждают об ухудшении погодных условий. По данным Гидрометцентра республики, в ночь и утро 12 ноября в регионе местами ожидается туман. Также ночью и днём на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

ГУ МЧС России по Татарстану рекомендует гражданам быть особенно внимательными и осторожными на улицах и дорогах. Для перехода проезжей части лучше использовать надземные или подземные пешеходные переходы.

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации необходимо немедленно звонить по телефонам экстренных служб.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане и Казани ожидаются туман и гололедица
Более 10 тысяч нарушений правил парковки зафиксировали в Казани с помощью мобильных камер
«Самозапрет» на недвижимость: как защитить квартиру от мошенников
Более 21 тысячи татарстанцев заблокировали себе кредиты от мошенников
В Казани открыли уникальный для России отдел МФЦ для мигрантов
МФЦ Татарстана предупреждает о мошенниках в Telegram и рекомендует записываться через чат-бот в MAX
В Казанском Кремле стартует серия бесплатных экскурсий для людей с ОВЗ
В Арском районе хотят развивать туризм и переработку сельхозпродукции