В Татарстане и Казани ожидаются туман и гололедица

Жителей Татарстана и Казани предупреждают об ухудшении погодных условий. По данным Гидрометцентра республики, в ночь и утро 12 ноября в регионе местами ожидается туман. Также ночью и днём на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

ГУ МЧС России по Татарстану рекомендует гражданам быть особенно внимательными и осторожными на улицах и дорогах. Для перехода проезжей части лучше использовать надземные или подземные пешеходные переходы.

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации необходимо немедленно звонить по телефонам экстренных служб.