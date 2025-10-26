В Татарстане на 14% выросло число электронных обращений в Росреестр

За первые девять месяцев 2025 года в Росреестр Татарстана поступило более 303,5 тысячи электронных заявлений на учетно-регистрационные действия с недвижимостью. Этот показатель на 14% превышает данные аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, наиболее значительный рост продемонстрировали заявления на кадастровый учет — их количество увеличилось на 73%, достигнув 48 тысяч. Количество обращений по единой процедуре (кадастровый учет и регистрация прав) выросло на 9%, а заявления непосредственно на регистрацию прав — на 7%.

По словам заместителя руководителя Росреестра Татарстана Лилии Бургановой, 68% от общего количества поданных заявлений поступило в электронном виде. Особенно популярен цифровой формат при регистрации прав — доля таких онлайн-обращений достигла 70%. Наблюдается и значительный рост электронных заявок на кадастровый учет — более 70%.

Всего за отчетный период ведомством проведено свыше 733,7 тысячи учетно-регистрационных действий, из которых 573,5 тысячи касались регистрации прав, 94,3 тысячи — кадастрового учета, а 65,8 тысячи — единой процедуры. Использование электронных сервисов, по оценке специалистов, суще