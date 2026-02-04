В Татарстане напомнили о правилах и штрафах за обязательную регистрацию собак

Власти Республики Татарстан напомнили владельцам домашних животных о необходимости в обязательном порядке регистрировать своих собак. Инструкция по процедуре была опубликована в официальном сообществе республики в национальном мессенджере MAX.

Согласно правилам, действующим с 1 января 2025 года, всех собак старше трёх месяцев необходимо зарегистрировать. Если питомец был приобретён уже взрослым, на это отводится 30 дней с момента покупки. Щенков нужно зарегистрировать до достижения ими трёхмесячного возраста.

Процедура состоит из двух ключевых шагов:

Чипирование. В любой ветеринарной клинике врач осматривает животное и вводит под кожу микрочип размером с рисовое зёрнышко. Он содержит уникальный номер, идентифицирующий питомца.

Внесение в реестр. С полученным номером чипа владелец должен обратиться в государственное ветеринарное объединение по месту жительства, где данные собаки вносятся в федеральную информационную систему «ВетИС» (компонент «Хорриот»).

За отсутствие регистрации предусмотрена административная ответственность. За первое нарушение владельцу грозит предупреждение или штраф от 2 000 до 4 000 рублей. Если в течение года правила будут нарушены повторно, штраф увеличится до 5 000 рублей.

По данным на конец января 2026 года, в республике уже зарегистрировано и чипировано более 62 000 домашних собак. Обязательный учёт помогает контролировать популяцию животных, отвечать за их содержание и быстрее находить потерявшихся питомцев.