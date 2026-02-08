В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за метели

На территории Республики Татарстан в ближайшие сутки ожидается опасная погода. По прогнозу синоптиков, регион накроет метель с ухудшением видимости до 1000 метров, сильный снегопад и местами снежные заносы на дорогах.

Главное управление МЧС России по Татарстану распространило экстренное предупреждение и призвало граждан быть предельно осторожными. Ведомство рекомендует водителям избегать резких маневров — обгонов и перестроений, а также парковать автомобили вдали от слабо закрепленных конструкций и рекламных щитов.

Пешеходам советуют переходить дорогу только по оборудованным переходам и обходить места, где на крышах зданий заметны опасные скопления снега и наледи.