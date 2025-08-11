В Татарстане осенью откроется новый индустриальный парк «Турбина»

Осенью 2025 года в Зеленодольском районе Республики Татарстан начнет работу новый индустриально-промышленный парк «Турбина». Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина в интервью ТАСС.

Общий объем инвестиций в проект составляет 959 млн рублей. На территории площадью 16 га разместятся девять резидентов, включая якорного – АО «Завод газотурбинного оборудования» (ГК «Амкор»), официальное открытие которого запланировано на октябрь. По словам Минуллиной, создание парка позволит создать 276 новых рабочих мест.

«Мы видим высокий интерес к проекту. Современные предприятия нуждаются в готовых производственных площадях», – отметила глава АИР.

Напомним, о создании 17-го по счету индустриального парка в Татарстане стало известно еще в ноябре 2024 года. Первоначально сообщалось, что «Амкор» инвестирует в проект 1,5-2 млрд рублей для локализации производства компонентов газотурбинных установок.

Открытие «Турбины» укрепит промышленный потенциал Зеленодольского района и будет способствовать развитию высокотехнологичных производств в регионе.