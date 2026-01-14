В Татарстане открыли горячую линию для желающих служить в Войсках беспилотных систем

Жителям Татарстана, желающим заключить контракт на службу в новый род войск — Войска беспилотных систем (ВБС), открыли специальную линию консультаций. Чтобы получить информацию, необходимо позвонить на общероссийский номер 117 и нажать кнопку 4.

Как рассказала руководитель горячей линии 117 в РТ Лилия Иванова, операторы проконсультируют по всем ключевым вопросам: условиям заключения контракта, возрастным и медицинским требованиям, необходимому образованию и перечню документов. При необходимости звонок переведут напрямую в пункт отбора на службу по контракту.

Особенности службы в ВБС:

Контракт заключается на строго определённый срок (минимум на один год) и не продлевается автоматически по его окончании. После завершения срока военнослужащий будет уволен, если не решит подписать новый договор. Перевод в другие рода войск также не предусмотрен. Обучение будет проходить в регионах, соседствующих с Татарстаном.

В этом роде войск будут управлять всеми типами беспилотной техники — летающей, наземной и морской. В ведомстве отметили, что у любителей компьютерных игр есть преимущество при отборе, так как у них, как правило, хорошо развита мелкая моторика, а интерфейсы управления дронами для них интуитивно понятны.

С 1 января в Татарстане существенно увеличены выплаты для контрактников. Единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны РФ теперь составляет до 2,9 млн рублей — одна из самых высоких в стране. Из этой суммы 2,5 млн рублей выделяет бюджет Татарстана, а 400 тысяч — федеральное министерство.

Более подробную информацию можно получить:

• На сайте heroes-tatarstan.ru

• В Пункте отбора на военную службу по контракту в Казани по адресу: ул. Аэропортовская, 1/40, тел. (843) 221-44-52

• Жителям других регионов: по телефону 8-800-222-59-00 или через межрегиональный кол-центр 117.