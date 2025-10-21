В Татарстане ожидается аномально теплый конец октября

21 октября 2025  13:36
Автор:
Владислав Косолапкин

Синоптики прогнозируют, что в последней декаде октября температура воздуха в Татарстане будет значительно превышать климатическую норму. По данным Гидрометцентра республики, с 21 по 30 октября средняя температура ожидается на 3 градуса выше обычных показателей для этого времени года.

Для большей части Татарстана климатическая норма в этот период составляет +2,0 градуса, а для Казани — +2,4 градуса. Таким образом, фактическая средняя температура будет держаться на уровне +5,0 и +5,4 градуса соответственно.

Метеорологи поясняют, что такая теплая погода сохранится до конца недели благодаря обширному циклону, который определяет погодные условия на европейской части России. Однако жителям республики не стоит забывать о зонтах — из-за влияния циклона в регионе продолжатся небольшие и умеренные дожди.

