В Татарстане перепишут мастеров народно-художественных промыслов

Недавний брифинг в Кабмине РТ прошел под знаком культуры. Солировала на нем, как и следовало ожидать, министр культуры республики Ирада Аюпова. Она отчиталась о проделанной за год работе.

Аюпова отметила, что сегодня национальный продукт в республике востребован. И если молодежь будет считать модным транслировать традиции и национальные мотивы, то это принесет свои положительные результаты.

Есть, конечно, в этой сфере и определенные проблемы. Но, как подчеркнула министр, они касаются не только Татарстана, а носят глобальный характер. Причем проявились они не год назад и не два, корни их - в 20-м веке. Происходит медленное стирание традиционных национальных культур, они заменяются общими трендами. Но и в этом вопросе в республике наметился немалый прогресс. Как заявила Аюпова, «у нас сегодня как никогда благоприятные условия, чтобы поддержать тех людей, которые творят здесь, на земле. Это касается и одежды, моды, ремесла, спектаклей, музыки. Основной миссией этого года было привлечь внимание к тому, насколько мы богаты в части культуры, традиций и талантливых людей».

Это огромное нематериальное богатство нуждается в поддержке сугубо материальной. Финансирование по национальному проекту «Культура» в Татарстане составило 1,595 млрд рублей. Из них 692 млн рублей направлено из федерального бюджета, 393 млн рублей - из республиканского. Размер опережающего финансирования составил 492 млн рублей.

Все многочисленные культурные проекты, которые реализовывались и продолжают реализовываться в республике, перечислить здесь невозможно. Только в Казани их было больше 20 тысяч. Но Аюпова особо выделила некоторые из них.

Например, «Вышитая карта Республики Татарстан» - проект, в рамках которого мастерицы из 45 муниципальных образований, а также из Казани и Набережных Челнов вышивали карту республики.

Кстати, во втором квартале следующего года в Татарстане начнется перепись мастеров народно-художественных промыслов. Кто-то ведь шьет или создает какие-то другие вещи только для себя и близких. Они нигде не афишируют свою работу. Но при этом такие мастера как раз и сохраняют национальную культуру. «Цель - чтобы каждый район знал, в каком селе или населенном пункте работают мастера», - обозначила Аюпова.

Она рассказала, что летом в городе Болгаре впервые прошел недельный фестиваль «Возрождение: эпос в современном прочтении», который посетило более 61 тысячи человек. На нем были показаны спектакли по мотивам эпосов народов мира. Гостям были представлены драма Государственного национального театра Карелии «Куллерво» по мотивам эпоса «Калевала», драматическое сказание «Манасчы» Бишкекского театра по мотивам киргизского эпоса «Манас», квест-бот по бурятскому эпосу «Гэсэр», спектакль «Завет хана Кубрата» труппы из болгарского города Варны, спектакль театра Олонхо - «Кыыс Дебилийэ» из Республики Саха (Якутия).

Не обошлось без рекордов. Так, за этот год в Татарстане было построено восемь новых домов культуры. Это больше, чем в любом другом регионе страны. ДК появились, например, в деревнях Камышлы, Каргала, Шемяково, в селах Средний Биябаш и Шура.

Еще одно достижение республики в сфере культуры - за последние пять лет здесь открылись четыре новых театра.

Как призналась Аюпова, еще лет 15 назад такие цели считались недостижимыми.