В Татарстане планируют увеличить выплаты опекунам почти в три раза

В Министерстве юстиции Татарстана состоялось заседание, на котором обсудили важный законопроект о повышении ежемесячного вознаграждения опекунам и попечителям. С 2013 года эти выплаты не пересматривались и составляли 3000 рублей, тогда как за это время экономическая ситуация в стране значительно изменилась.

Новый законопроект предусматривает увеличение выплат до 8641 рубля в месяц. Такое повышение поможет поддержать семьи, взявшие на себя заботу о детях, оставшихся без родительского попечения, а также сделает институт опеки более привлекательным.

«Мы стремимся поддержать тех, кто берет на себя такую важную и ответственную обязанность», — отметили на заседании.

В настоящее время в приемных семьях Татарстана воспитываются 1788 детей. Повышение выплат позволит создать для них более комфортные условия жизни. На реализацию этой инициативы в 2026 году планируется выделить около 189 миллионов рублей из бюджета республики.

Законопроект уже внесен в Государственный Совет Татарстана для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.