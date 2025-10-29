В Татарстане появились новые мировые судьи

Одиннадцать новых мировых судей были избраны сегодня в Государственном Совете Республики Татарстан. Это решение депутаты приняли на основании представления председателя Верховного суда РТ Азата Гильмутдинова.

Перед тем как вынести кандидатуры на голосование, все претенденты прошли тщательную проверку. «Все они соответствуют высокой должности мирового судьи. Препятствий для их избрания не имеется», — заверил коллег Азат Гильмутдинов.

Судьи были избраны на разных условиях. Семь человек займут свои посты сроком на три года. Они будут работать в судебных участках Агрызского, Альметьевского, Буинского, Вахитовского района Казани, Нижнекамского и Чистопольского районов.

Еще четверо судей были назначены бессрочно. Их полномочия не ограничены определенным сроком. Они будут вершить правосудие в Азнакаевском, Альметьевском, Заинском районах и в Ново-Савиновском районе Казании.