В Татарстане пройдет конференция по защите молодежи от вейпинга и зависимостей

27 октября в Татарстане состоится важное мероприятие для специалистов, работающих с молодежью — Республиканская конференция «Безопасность молодежи – наш приоритет». На ней обсудят опасности вейпинга, профилактику наркомании и других зависимостей среди подростков.

В конференции смогут принять участие 200 специалистов из сферы молодежной политики, образования, спорта и социальной защиты. Регистрация уже открыта через онлайн-форму. Мероприятие пройдет в Новом театре имени Г. Камала с 10:00 до 18:00.

Первый заместитель министра Софья Галиева-Мустафина пояснила: «Конференция станет площадкой для обмена опытом по профилактике деструктивных явлений. Особое внимание уделим работе с детьми, молодежью и их родителями по профилактике зависимостей, распространения ВИЧ-инфекции, вреду вейпинга».

Среди спикеров — ведущие эксперты из Москвы и Татарстана:

Психолог-психотерапевт Светлана Орленко

Профессор-нарколог Андрей Жиляев

Специалисты Республиканского наркологического диспансера

Эксперты по репродуктивному здоровью