В Татарстане проверяют ход ремонта социальных объектов

Представители «Единой России» в Татарстане проверили, как идут работы в социальных учреждениях, которые строят и ремонтируют по народной программе, сообщает пресс-служба регионального отделения партии. Ремонтные и строительные работы идут сразу в нескольких районах республики, и их планируется завершить к 1 декабря.

Что именно ремонтируют и строят:

В Пестречинском районе восстанавливают исторический облик музея-заповедника Ленино-Кокушкино и благоустраивают парк Молодожёнов в селе Пестрецы. Также здесь укрепляют берега реки Меша и убирают искусственный остров.

В Высокогорском районе завершили капитальный ремонт детской школы искусств имени Салиха Сайдашева в селе Усады. В здании заменили окна, двери, обновили фасад и кровлю, а территорию сделали удобной для маломобильных граждан.

В Арском районе приводят в порядок культурные объекты в деревне Кушлавыч. Здесь начали ремонт Дома-музея семьи Тукаевых, обновили брусчатку и планируют покрасить местную библиотеку.

В Муслюмовском районе планируют проложить 2,5 км новой дороги и благоустроить детский лагерь «Лесная страна». Для лагеря закупят современные палатки и установят тент для массовых мероприятий.

В Нурлатском районе почти достроили новый детский лагерь «Заречный». Уже готов спальный корпус, проведены коммуникации, сейчас собирают мебель и устанавливают кухонное оборудование.

В городе Нурлат продолжают модернизацию школ: в одной школе обновляют электропроводку, в другой — ремонтируют спортивный зал.

Все эти работы должны быть завершены до начала зимы, чтобы уже в ближайшее время жители Татарстана могли пользоваться обновленными социальными объектами.