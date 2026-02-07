В Татарстане расширяется федеральный проект по росту производительности труда

В Республике Татарстан набирает обороты реализация федерального проекта «Производительность труда» (в составе нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»). В 2026 году к нему присоединятся 55 новых предприятий региона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ.

Как отметил вице-премьер Татарстана – министр промышленности и торговли Олег Коробченко, средний экономический эффект для компаний-участников в республике достигает 20 млн рублей. «Проект дает возможность предприятиям привлечь экспертов. Они проводят обучение сотрудников и совместно отрабатывают все инструменты на практике. Полученные знания позволяют компаниям в дальнейшем самостоятельно масштабировать и закреплять успех», – подчеркнул Коробченко.

Все мероприятия проекта являются государственной мерой поддержки и полностью бесплатны для бизнеса. На работу с предприятиями в 2026 году из федерального бюджета выделено 142,6 млн рублей.

Участники проекта получат экспертный сопровождение, направленное на выявление и устранение потерь в процессах с помощью инструментов бережливого производства, а также освоят новые методики повышения эффективности.

В среднем работа над внедрением принципов бережливого производства на предприятии занимает около полугода. В 2025 году в Татарстане в проекте участвовали 87 компаний реального сектора из 33 муниципалитетов. Из них 53 уже успешно завершили работу, остальные продолжат реализацию в 2026 году.

Наибольшее число участников проекта обеспечили Казань (15 предприятий), Альметьевск (11), Набережные Челны (10), Нижнекамск (8) и Зеленодольск (7).