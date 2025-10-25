В Татарстане ремонтируют социальные объекты и готовятся к отопительному сезону

На совещании под руководством премьер-министра Татарстана Алексея Песошина с участием председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина был представлен отчет о ходе капитального ремонта социальных объектов и подготовке к отопительному сезону.

Первый заместитель министра строительства Дамир Шайдуллин сообщил, что работы по капитальному ремонту в сфере здравоохранения из 226 объектов остаются в работе всего 6 стационаров — план выполнен на 90%. В области культуры отремонтированы 19 сельских домов культуры, а по трем другим объектам работы завершены на 93%.

Также практически завершены работы в детских лагерях и спортивных комплексах — здесь показатель выполнения составляет 97%.

Программа капремонта многоквартирных домов выполняется с опережением графика — общий уровень готовности составляет 95%. В 26 из 42 районов республики все работы уже завершены. За последние две недели сданы 39 домов, в 149 домах ремонт продолжается.

Отдельное внимание уделено подготовке к отопительному сезону. На сегодняшний день 107 из 119 теплоснабжающих организаций уже получили паспорта готовности. Срок для завершения этой процедуры для всех организаций установлен до 1 ноября 2025 года, а для муниципальных образований — до 20 ноября 2025 года.