В Татарстане с 1 апреля вводится весенний запрет на движение тяжеловесов

news_top_970_100
Республика
31 марта 2026  13:00

С 1 по 30 апреля 2026 года в Татарстане вступают в силу временные ограничения на передвижение большегрузного транспорта по региональным автодорогам. Мера касается автомобилей, чья осевая нагрузка превышает 6 тонн, и направлена на защиту дорожного полотна в период весеннего оттаивания, а также на обеспечение безопасности участников движения.

Как и в предыдущие годы, ряд категорий транспорта освобождается от действия запрета. В их числе — пассажирские автобусы, машины, перевозящие скоропортящиеся продукты, лекарства, почту, семена, удобрения, корма для животных и топливо. Также исключение сделано для спецтехники, участвующей в ликвидации чрезвычайных ситуаций, мусоровозов, а также транспорта, задействованного в текущем содержании и ремонте дорог.

Дополнительно под запрет не подпадают служебные автомобили органов власти, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

Для всех остальных грузовиков проезд возможен исключительно при наличии специального разрешения, которое оформляется онлайн через личный кабинет на платформе «Росдормониторинг».

Традиционно такие ограничения действуют ежегодно в весенний период. В 2025 году они были установлены на 377 участках региональной дорожной сети

news_right_column_240_400
Новости
