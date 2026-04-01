В Татарстане с 6 по 8 апреля можно бесплатно проверить тонометры

Росстандарт проводит всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!», приуроченную ко Всемирному дню здоровья. В Татарстане она пройдет с 6 по 8 апреля 2026 года.

В эти дни специалисты Центра стандартизации и метрологии бесплатно проверят бытовые тонометры артериального давления и дадут рекомендации по их эксплуатации. Проверке подлежат любые модели (автоматические, полуавтоматические, механические, ртутные), кроме запястных.

Пункты приема откроются в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе и Альметьевске. Они работают с 9:00 до 17:00.