В Татарстане с 6 по 8 апреля можно бесплатно проверить тонометры

1 апреля 2026  17:57

Росстандарт проводит всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!», приуроченную ко Всемирному дню здоровья. В Татарстане она пройдет с 6 по 8 апреля 2026 года.

В эти дни специалисты Центра стандартизации и метрологии бесплатно проверят бытовые тонометры артериального давления и дадут рекомендации по их эксплуатации. Проверке подлежат любые модели (автоматические, полуавтоматические, механические, ртутные), кроме запястных.

Пункты приема откроются в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе и Альметьевске. Они работают с 9:00 до 17:00.

Мужская сборная «Динамо-Татарстан» завоевала титул чемпиона России по волейболу на снегу
В Татарстане 6 апреля ожидаются сильный ветер, дожди и грозы
Казанский гимнаст Даниел Маринов выиграл золото Кубка мира в Египте
Татарстан вошел в десятку регионов России с самым высоким ростом зарплат
Лыжники из Татарстана взяли золото и серебро в масс-старте на финале Кубка России
Соцконтракт поможет в трудных жизненных ситуациях
На реках Татарстана зафиксирован резкий подъем уровня воды
Татарстанцы оплачивают учебу детей маткапиталом