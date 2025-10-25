В Татарстане сегодня ожидается погода без осадков и потепление до +9 градусов

Республика
25 октября 2025  09:50
Автор:
Владислав Косолапкин

В субботу, 25 октября, жителей Татарстана ждет спокойная погода без осадков. По прогнозу Гидрометцентра РТ, в республике будет преобладать переменная облачность.

Ночью и утром в некоторых районах возможен туман. Ветер будет юго-западный, постепенно переходящий на юго-восточный, со скоростью 3-8 м/с. Днём местами возможны порывы ветра до 12 м/с.

Температурный режим будет комфортным для конца октября: ночью столбики термометров покажут от +4 до -1 °C, днём воздух прогреется до +4…+9 °C. Такие значения немного превышают климатическую норму для этого времени года.

