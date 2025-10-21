В Татарстане снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

21 октября 2025  15:25
Автор:
Владислав Косолапкин

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, с 13 по 19 октября в регионе зарегистрировано 10 111 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Этот показатель на 14,4% ниже, чем на предыдущей неделе, что свидетельствует о положительной динамике.

Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают возбудители негриппозной этиологии.

В республике продолжается кампания по вакцинации против гриппа. На данный момент прививки сделали уже более миллиона человек, что составляет 34,3% от общего населения Татарстана.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что иммунитет после прививки сохраняется примерно 12 месяцев, поэтому для надежной защиты себя и окружающих важно ежегодно проходить вакцинацию. Это особенно актуально в преддверии сезонного подъема заболеваемости.

