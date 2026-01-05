В Татарстане сняли все ограничения на федеральных и региональных дорогах

5 января 2026  11:04

На территории Татарстана полностью возобновлено движение транспорта по всем федеральным и региональным трассам. Проезд осуществляется в штатном режиме, без временных ограничений, сообщили в экстренных службах республики.

В ночь на 5 января было открыто движение для автобусов и грузовиков на автодороге Р-239 Казань — Оренбург. Позднее, ближе к утру, восстановили проезд для всех видов транспорта и на участке трассы М-5 «Урал» — от границы с Самарской областью до населенного пункта Старые Богады.

В дорожных и спасательных службах отмечают, что обстановка на трассах остается под контролем. Специалисты продолжают наблюдение за погодой и состоянием проезжей части, чтобы при необходимости оперативно реагировать на изменения условий.

Напомним, вчера в республике вводили план «Буран» для устранения последствий снегопадов.

