В Татарстане составили антирейтинг компаний — злостных нарушителей ПДД

В Татарстане обнародован список организаций, чьи водители систематически нарушают правила дорожного движения. За три месяца — с июля по сентябрь 2025 года — всего десять фирм суммарно набрали 8468 штрафов, создавая реальную угрозу на дорогах республики.

Топ-3 нарушителей:

«Вектор финансов» (Набережные Челны) — 1398 нарушений при 314 транспортных средствах

«ТОПГРУЗ» (Казань) — 1190 нарушений при 149 автомобилях

МУП «ПАТП-2» (Казань) — 887 нарушений при 600 единицах транспорта

В антирейтинг также вошли:

• «ОЭЗ ППТ АЛАБУГА» — 861 нарушение

• «ТАГРАС-ТРАНССЕРВИС» (Альметьевский район) — 796 нарушений

• «РИТМ ЖИЗНИ» (Казань) — 764 нарушения

• «Вектор финансов» (Казань) — 733 нарушения

• «НЕО ТРАНС» — 645 нарушений (крупнейший автопарк — 1710 машин)

• «Казанский жировой комбинат» — 629 нарушений

• «ТРАНСКОМ-ЛОГИСТИКА» (Альметьевский район) — 565 нарушений

Особую тревогу вызывает, что среди злостных нарушителей оказались не только коммерческие перевозчики, но и муниципальное предприятие, отвечающее за пассажирские перевозки в Казани. В Госавтоинспекции республики подчеркивают, что продолжат усиленный контроль за соблюдением ПДД корпоративным транспортом.