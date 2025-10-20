В Татарстане составили антирейтинг компаний — злостных нарушителей ПДД

В Татарстане обнародован список организаций, чьи водители систематически нарушают правила дорожного движения. За три месяца — с июля по сентябрь 2025 года — всего десять фирм суммарно набрали 8468 штрафов, создавая реальную угрозу на дорогах республики.
Топ-3 нарушителей:
«Вектор финансов» (Набережные Челны) — 1398 нарушений при 314 транспортных средствах
«ТОПГРУЗ» (Казань) — 1190 нарушений при 149 автомобилях
МУП «ПАТП-2» (Казань) — 887 нарушений при 600 единицах транспорта
В антирейтинг также вошли:
• «ОЭЗ ППТ АЛАБУГА» — 861 нарушение
• «ТАГРАС-ТРАНССЕРВИС» (Альметьевский район) — 796 нарушений
• «РИТМ ЖИЗНИ» (Казань) — 764 нарушения
• «Вектор финансов» (Казань) — 733 нарушения
• «НЕО ТРАНС» — 645 нарушений (крупнейший автопарк — 1710 машин)
• «Казанский жировой комбинат» — 629 нарушений
• «ТРАНСКОМ-ЛОГИСТИКА» (Альметьевский район) — 565 нарушений
Особую тревогу вызывает, что среди злостных нарушителей оказались не только коммерческие перевозчики, но и муниципальное предприятие, отвечающее за пассажирские перевозки в Казани. В Госавтоинспекции республики подчеркивают, что продолжат усиленный контроль за соблюдением ПДД корпоративным транспортом.