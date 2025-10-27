В Татарстане стартовал конкурс «Инженер года»

В Татарстане начался прием заявок на VI республиканский конкурс «Инженер года». Участники могут подать документы до 15 ноября на официальном сайте проекта. Конкурс проводится бесплатно в двух форматах: заочном и очном.

Как сообщил первый замминистра промышленности и торговли РТ Родион Карпов, будут определены 36 победителей в 12 номинациях. Участники разделены на три возрастные категории: студенты вузов, молодые специалисты до 35 лет и опытные инженеры старше 35 лет.

Очный этап запланирован на 22-23 декабря, где будут представлены 100 лучших проектов. Среди прошлых победных разработок — производство медицинских холодильников, компонентов для электроники и двигателей для беспилотников.

Конкурс направлен на повышение престижа инженерных профессий и поддержку перспективных технических проектов в республике.