В Татарстане стартовал прием заявок на патриотический литературный конкурс «Герои рядом»

В Татарстане начался прием работ на второй открытый литературный конкурс «Геройлар янәшә» — «Герои рядом». Главной новостью этого сезона стало появление номинации «Роман». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» объявил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев.

Он объяснил, что написание романа — это более масштабный труд, требующий глубокого осмысления и значительного времени. «Сейчас я и мои коллеги полагаем, что мы созрели для такой объемной работы по оцениванию», — отметил Салимгараев. Он выразил надежду, что в республике найдутся авторы, которые смогут справиться со столь серьёзным форматом.

Работы принимаются с 24 декабря 2025 до 1 августа 2026 года на русском и татарском языках в номинациях: «Повесть», «Рассказ», «Поэма или цикл стихотворений» и «Очерк». Для новой номинации «Роман» дедлайн продлён — заявки можно подать до 15 октября 2026 года.

Общий призовой фонд конкурса составляет 6 640 000 рублей. Победители получат солидные денежные премии: например, за лучший роман автору полагается 500 тысяч рублей, за повесть — 300 тысяч. Произведения лауреатов будут изданы в составе социально значимой литературы в 2026 и 2027 годах.

Параллельно с конкурсом запустят образовательный проект «Школа писателей». Его цель — помогать начинающим авторам: от поиска талантов через мастер-классы известных литераторов до профессионального сопровождения в процессе создания конкурсных работ.