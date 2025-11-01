В Татарстане стартовала подготовка к программе «Наш двор» на 2026 год

В Татарстане начался подготовительный этап программы благоустройства «Наш двор» на 2026 год. Уже сформированы и направлены на проверку 529 предварительных проектов по обновлению дворовых территорий и 157 протоколов общих собраний собственников.

По информации директора фонда «Институт развития городов РТ» Наили Зиннатуллиной, муниципальные образования демонстрируют разную степень готовности. Высокогорский район уже полностью завершил подготовку документации, тогда как Казань и Лениногорский район продолжают эту работу.

Параллельно ведется приемка дворов, благоустроенных в рамках программы текущего года. За последние две недели зафиксировано 168 обращений от жителей, преимущественно связанных с выявленными недоработками. При этом все поступившие обращения находятся в работе, просрочек по их рассмотрению не допущено.

Напомним, что в 2025 году программа «Наш двор» была полностью реализована.