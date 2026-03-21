В Татарстане стартует чемпионат «Абилимпикс» с участием более 1,8 тыс. человек

я организованы в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Участники распределены по трем категориям — «Школьники», «Студенты» и «Специалисты» — по 600 человек в каждой. Конкурсные площадки развернутся на базах 35 образовательных учреждений в 14 районах Татарстана. Соревнования пройдут по 50 основным и 75 региональным компетенциям.

В программе чемпионата — новые направления, включая разработку и сборку БПЛА, кузовной ремонт, социальную реабилитацию и техника-протезиста. Оценивать работу конкурсантов будут около 630 экспертов.

В рамках мероприятия также состоятся «Фестиваль возможностей» для людей с тяжелыми множественными нарушениями и «Фестиваль знакомства с профессией» для детей от 5 до 13 лет. Ожидается, что в этих событиях примут участие порядка 850 человек.