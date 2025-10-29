В Татарстане стартует юбилейный «Большой этнографический диктант»

На следующей неделе жители Татарстана смогут проверить свои знания о культуре и традициях народов России в рамках десятого, юбилейного «Большого этнографического диктанта». В ходе пресс-конференции министр культуры республики Ирада Аюпова отметила, что эта акция — не экзамен, а увлекательный способ привлечь внимание к культурному разнообразию страны. В этом году к участникам диктанта с вопросами по видеообратятся военнослужащие — участники СВО. Написать диктант можно будет как очно на одной из 100 площадок в районах республики, так и онлайн на сайтах мир.этно или национальнаяполитика.рф. Главной офлайн-площадкой станет обновленный Дом дружбы народов в Казани.

По словам активистов национально-культурных объединций, «Большой этнографический диктант» давно превратился из теста в настоящий праздник. Как рассказала председатель Союза чувашских женщин РТ Сильвия Чаркина, на акцию приходят целыми семьями в национальных костюмах. Вопросы диктанта часто вызывают живой интерес и удивление, заставляя участников узнавать что-то новое о соседях. Например, в прошлом году многих озадачил вопрос о том, зачем женихи у русских, чувашей и коми на свадьбе надевали перчатки. Оказалось — чтобы не прикасаться к невесте голой рукой. В этом году организаторы обещают вопросы о гостеприимстве народов Поволжья и Кавказа и о знаменитых полководцах.