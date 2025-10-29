В Татарстане суд оштрафовал мастера завода за гибель рабочего

В республике суд вынес приговор по делу о гибели рабочего на одном из заводов. Виновным признан мастер цеха, который нарушил правила безопасности и не обеспечил безопасные условия для своих подчиненных.

Трагедия произошла в июне прошлого года. Как установили следствие и суд, двое рабочих по указанию мастера, который в тот момент замещал начальника цеха, проводили очистку шнека (специального винта) в силосном корпусе. Однако мастер грубо нарушил процедуру: он не оформил специальный документ — наряд-допуск на опасные работы, не провел необходимые подготовительные мероприятия и не остановил работу оборудования, которое, как выяснилось, даже не имело официального разрешения на эксплуатацию.

В результате этих халатных действий один из рабочих попал под внезапно запустившийся шнек. Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, назначил мастеру наказание в виде штрафа.