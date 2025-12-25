В Татарстане учреждён новый ежегодный грант для поддержки языковых проектов

Правительство Республики Татарстан ввело целевую грантовую программу для поддержки инициатив, нацеленных на сохранение и развитие государственных языков республики, а также языков её народов. Соответствующее распоряжение утвердил премьер-министр региона Алексей Песошин.

Объём финансирования для одного проекта-победителя составит пятьсот тысяч рублей. Конкурсный отбор будет проводиться минимум пять раз в течение года, а совокупный годовой бюджет программы достигнет одного миллиона рублей. Эти средства предназначены для реализации некоммерческих проектов, связанных с популяризацией, изучением и сохранением языкового наследия Татарстана.

Претендовать на грант могут организации, официально зарегистрированные на территории республики не менее одного года. Ключевым условием является вовлечение в проект не менее пятидесяти участников. Обязательным требованием для получателей поддержки станет информационная открытость: команда должна обеспечить публикацию не менее трёх материалов в средствах массовой информации, освещающих ход работ.

Экспертная комиссия при рассмотрении заявок будет оценивать актуальность и социальную значимость проекта для развития языковой среды, кадровую обеспеченность и востребованность инициативы, прогнозируемость и измеримость планируемых результатов, а также обоснованность представленной сметы расходов.

Учреждение нового гранта является частью комплексной государственной политики, направленной на укрепление языкового многообразия в Татарстане и стимулирование общественных проектов в этой важной сфере.