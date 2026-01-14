В Татарстане УФСБ пресекло намерение иностранца присоединиться к террористам

news_top_970_100
Республика
14 января 2026  14:32
Автор:
Владислав Косолапкин

Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Татарстан выявили и пресекли противоправные намерения иностранного гражданина, проживавшего в Набережных Челнах. По данным ведомства, мужчина, приехавший из одной из стран Центральной Азии, планировал выехать на Ближний Восток для участия в деятельности международной террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили, что иностранец готовился присоединиться к запрещённой группировке. Сотрудники ФСБ провели с ним профилактическую беседу, в ходе которой разъяснили незаконность и тяжесть последствий таких действий.

В результате нарушитель был официально предупреждён о недопустимости подобной деятельности, которая влечет за собой уголовную ответственность.

news_right_column_240_400
Новости
Российское общество «Знание» предлагает школам и колледжам РТ запускать литературные клубы
В Татарстане УФСБ пресекло намерение иностранца присоединиться к террористам
Франк Артига назначен главным тренером футбольного клуба «Рубин»
Казанский обвод внесен в реестр памятников культурного наследия
В Татарстане открыли горячую линию для желающих служить в Войсках беспилотных систем
Казанскую автоблогершу оштрафовали за опасное видео с дрифтом на «Жигулях»
Компании РТ наторговали на Бирже ЦТС более 10 млрд рублей в 2025 году
Прокуратура выяснила причину обрушения ДК в Тукаевском районе Татарстана