В Татарстане УФСБ пресекло намерение иностранца присоединиться к террористам

Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Татарстан выявили и пресекли противоправные намерения иностранного гражданина, проживавшего в Набережных Челнах. По данным ведомства, мужчина, приехавший из одной из стран Центральной Азии, планировал выехать на Ближний Восток для участия в деятельности международной террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили, что иностранец готовился присоединиться к запрещённой группировке. Сотрудники ФСБ провели с ним профилактическую беседу, в ходе которой разъяснили незаконность и тяжесть последствий таких действий.

В результате нарушитель был официально предупреждён о недопустимости подобной деятельности, которая влечет за собой уголовную ответственность.