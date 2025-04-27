В Татарстане улучшается собираемость платежей за ЖКУ

На еженедельном совещании в Доме Правительства Республики Татарстан министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин сообщил о положительной динамике платежной дисциплины населения за коммунальные услуги. В режиме видеоконференции под председательством Раиса РТ Рустама Минниханова с участием первого вице-премьера Рустама Нигматуллина были рассмотрены актуальные вопросы жилищно-коммунального хозяйства региона.

По данным министерства, в марте 2025 года собираемость платежей достигла 100,2%, что на 1,6% выше показателя прошлого года. За первый квартал текущего года рост составил 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Годовой показатель собираемости за последние 12 месяцев зафиксирован на уровне 99,4%, демонстрируя увеличение на 0,1%.

Особое внимание было уделено цифровизации платежей: доля электронных платежей за ЖКУ в республике приблизилась к 81%. В то же время отмечается снижение задолженности населения за газ на 5 млн рублей по сравнению с прошлым годом – до 219 млн рублей на 1 апреля.

Однако сохраняются проблемы с платежной дисциплиной среди управляющих компаний. Задолженность УК и ТСЖ за электроэнергию составила 22,9 млн рублей, а за тепловую энергию перед «Татэнерго» выросла на 16,5 млн рублей, достигнув 236,8 млн рублей. При этом коммунальные предприятия республики смогли сократить свою задолженность перед поставщиками электроэнергии на треть – до 7,2 млн рублей.

Министерство продолжает мониторить ситуацию с платежной дисциплиной, отмечая традиционное улучшение показателей во втором полугодии.