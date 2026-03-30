В Татарстане утвердили порядок компенсации аренды жилья для педагогов

30 марта 2026  09:57

Кабинет министров РТ утвердил механизм предоставления учителям и воспитателям выплат на возмещение расходов по найму жилья. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

Размер компенсации составит до 180 тыс. рублей в год. Поддержка будет предоставляться на конкурсной основе. Ежегодно ее смогут получить не более 350 педагогов, работающих по основному месту в государственных или муниципальных образовательных учреждениях.

Претендент и члены его семьи не должны иметь собственного жилья в том муниципалитете, где трудится педагог. Мера поддержки направлена на привлечение и закрепление кадров в приоритетных для региона образовательных сферах.

