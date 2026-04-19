В Татарстане увеличивается доля электромобилей и гибридов на дорогах

Республика демонстрирует устойчивый рост интереса к экологичному транспорту. Согласно аналитике «Авито Авто», в марте 2026 года на автомобили с электрическими и гибридными силовыми установками приходилось уже 5,6% от всех предложений на платформе. Годом ранее этот показатель составлял лишь 4%. Для сравнения: в Москве доля таких машин достигла 12%, а в среднем по регионам РФ держится на уровне около 5%.

При этом общероссийский рынок новых электромобилей по итогам 2025 года сократился на 30% — до 12,5 тысячи единиц. Наиболее заметное падение показал китайский бренд Zeekr, бывший лидер прошлого года: его продажи рухнули на 61%, до 3 тысяч машин.

Тем не менее совокупный спрос на новые автомобили в Татарстане в первом квартале 2026 года вырос на 12,5% в сравнении с аналогичным периодом 2025-го. Средняя цена приобретаемой машины составила 3,43 миллиона рублей. Чаще всего жители республики присматривались к автомобилям в ценовом диапазоне 2–3 миллиона рублей — этот сегмент собрал 29,6% покупательского внимания.

Меняется и структура рыночного предложения. Доля новых машин из Китая снизилась с 73,9% до 55,2%, тогда как доля российских автомобилей, напротив, выросла — с 22,6% до 35,8%. Эксперты «Авито Авто» связывают эту динамику в том числе с появлением на рынке новых условно отечественных брендов, например Tenet.