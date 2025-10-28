В Татарстане во вторник ожидается дождь и усиление ветра

Республика
28 октября 2025  08:10

Во вторник, 28 октября, на территории Татарстана сохранится облачная погода с прояснениями. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ночью осадков не ожидается, однако местами возможен туман. Днем в республике пройдет дождь.

Скорость юго-восточного ветра ночью составит 4-9 м/с, а днем усилится до 7-12 м/с с порывами до 15-17 м/с в отдельных районах.

Температурный режим будет колебаться от +2...+7 градусов ночью до +5...+10 градусов днем. Синоптики рекомендуют жителям республики учитывать погодные условия при планировании поездок и выбирать соответствующую погоде одежду.

