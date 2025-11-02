В Татарстане во вторник ожидается мокрый снег и гололедица

2 ноября 2025  09:56

Во вторник, 2 ноября, погодные условия в Татарстане будут определяться облачной погодой с кратковременными прояснениями. Местами прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, что в утренние часы может привести к образованию гололедных явлений на отдельных участках автомобильных дорог.

Ветер северного и северо-восточного направления будет достигать скорости 5-10 м/с, создавая дополнительный дискомфорт для пешеходов и автомобилистов.

Температурный фон сохранится на уровне от +1 до +4 градусов тепла. 

