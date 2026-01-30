В Татарстане возобновлено движение по федеральным автодорогам

Республика
30 января 2026  08:56

На федеральных трассах, проходящих по территории Татарстана, отменены ранее введенные ограничения для грузовых автомобилей и автобусов. Как сообщили в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», движение восстановлено с 8:00 30 января.

Временные меры действовали с вечера 29 января и были связаны с осложнением погодной обстановки. Ограничения вводились для обеспечения безопасности дорожного движения в период интенсивных осадков.

Между тем специалисты продолжают предупреждать о сохраняющемся риске неблагоприятных метеоусловий: по прогнозам синоптиков, за несколько дней в регионе может выпасть объем осадков, превышающий среднемесячную норму. В связи с этим Госавтоинспекция по-прежнему рекомендует водителям по возможности воздержаться от дальних поездок и соблюдать повышенную осторожность на дорогах.

