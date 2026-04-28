В Татарстане ввели обязательные квоты для трудоустройства участников СВО

28 апреля 2026  12:12
Автор:
Владислав Косолапкин

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, который обязывает работодателей с численностью штата более 200 человек выделять 1% рабочих мест для участников специальной военной операции. Документ ранее одобрил Государственный совет республики. Нововведение вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Как рассчитывается квота
Размер квоты вычисляется на основе среднесписочной численности сотрудников фирмы за предыдущие три месяца. Норма распространяется на две категории: на ветеранов боевых действий, которые непосредственно выполняли задачи в зоне СВО, и на тех, кто подписал контракт с организациями, помогающими обеспечивать задачи Вооруженных сил России.

Когда квоту можно не выполнять
Законом предусмотрены и исключения. Компанию могут освободить от обязанности трудоустраивать участников СВО в следующих случаях:
•    если предприятие находится в стадии банкротства;
•    происходит сокращение штата;
•    нет подходящих кандидатов, зарегистрированных в службе занятости;
•    речь идет об общественных объединениях инвалидов.

Обучение и отчетность
Работодатели также смогут направлять заявки на профессиональное переобучение участников СВО с их последующим трудоустройством. Кроме того, компании обязаны ежемесячно отчитываться о выполнении установленной квоты. 

