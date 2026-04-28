В Татарстане ввели обязательные квоты для трудоустройства участников СВО

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, который обязывает работодателей с численностью штата более 200 человек выделять 1% рабочих мест для участников специальной военной операции. Документ ранее одобрил Государственный совет республики. Нововведение вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Как рассчитывается квота

Размер квоты вычисляется на основе среднесписочной численности сотрудников фирмы за предыдущие три месяца. Норма распространяется на две категории: на ветеранов боевых действий, которые непосредственно выполняли задачи в зоне СВО, и на тех, кто подписал контракт с организациями, помогающими обеспечивать задачи Вооруженных сил России.

Когда квоту можно не выполнять

Законом предусмотрены и исключения. Компанию могут освободить от обязанности трудоустраивать участников СВО в следующих случаях:

• если предприятие находится в стадии банкротства;

• происходит сокращение штата;

• нет подходящих кандидатов, зарегистрированных в службе занятости;

• речь идет об общественных объединениях инвалидов.

Обучение и отчетность

Работодатели также смогут направлять заявки на профессиональное переобучение участников СВО с их последующим трудоустройством. Кроме того, компании обязаны ежемесячно отчитываться о выполнении установленной квоты.