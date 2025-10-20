В Татарстане выбрали лучшего молодого комбайнера республики

Республика
20 октября 2025  14:18
Автор:
Владислав Косолапкин

В Сармановском районе прошел финал 17-го республиканского конкурса молодых комбайнеров «Славим человека труда», сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. В этом году впервые за победу боролись лучшие механизаторы со всех 43 муниципальных районов Татарстана, показавшие наибольшие намолоты во время уборочной страды-2025.

Министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров лично поздравил участников: «Профессия комбайнера во все времена считалась и будет считаться почетной! Благодаря вашему труду мы добиваемся продовольственной самодостаточности». Он отметил, что современное сельское хозяйство активно развивается благодаря новой технике и цифровизации.

Абсолютным победителем стал Булат Сафин из Сармановского района. Второе место занял Фердинант Закирьянов из Актанышского района, третье — Ильназ Закиров из Апастовского района.

Отдельные номинации отметили особые достижения: рекордный намолот у Сергея Ибрагимова из Чистополя, лучшие теоретические знания у Ильяса Самигуллина из Балтасинского района, а лучшие практические навыки — у Ислама Насибуллина из Заинского района.

