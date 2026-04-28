В Татарстане за неделю зафиксировано 73 случая острых отравлений

С 20 по 26 апреля в республике зарегистрировали 73 случая острых химических отравлений, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ. Из них восемь произошли из-за употребления алкоголя и спиртосодержащих жидкостей.

Среди пострадавших преобладают мужчины — 63%, на женщин пришлось 37%. Главная причина инцидентов — ошибочный прием лекарственных препаратов (36,8%). На втором месте отравление алкоголем (26,3%), затем следуют самолечение (10,5%) и прочие факторы (26,4%).

Ведомство напоминает о необходимости соблюдать осторожность при использовании медикаментов и умеренность в потреблении спиртного.