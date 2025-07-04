В Татарстане зафиксирован исторический минимум заболеваемости туберкулезом

news_top_970_100
Республика
4 июля 2025  14:50
Автор:
Елизавета Черкина

По итогам 2024 года показатели заболеваемости туберкулезом в Татарстане достигли рекордно низкого уровня - 20 случаев на 100 тысяч населения. Об этом проинформировал главный врач Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Алексей Алексеев на конференции в Казани.  Смертность от этого заболевания снизилась до 1,3 случая на 100 тысяч жителей. Как отметил специалист, основными переносчиками инфекции остаются взрослые, тогда как дети болеют значительно реже, сообщает «Татар-информ».

«Сейчас мы наблюдаем исторический минимум заболеваемости туберкулезом в регионе», - подчеркнул Алексеев. Он напомнил, что важнейшей мерой профилактики остается ежегодное прохождение флюорографии, которая позволяет выявить заболевание на ранних стадиях.
 

news_right_column_240_400
Новости
Театр помогает сохранить культурный код России
Театр помогает сохранить культурный код России
В Татарстане зафиксирован исторический минимум заболеваемости туберкулезом
В Казани завтра пройдет фестиваль «Праздник Родословной»
В Казани прорвало водопровод - без воды остались десятки домов
Спортивные новости
На улице Рихарда Зорге идут капремонт дома и благоустройство двора
На улице Рихарда Зорге идут капремонт дома и благоустройство двора
УВЕДОМЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ