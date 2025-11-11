В Татарстане запущена программа субсидий для проведения газа в частные дома

Размер компенсации может достигать 100 тысяч рублей.

Как сообщил заместитель министра промышленности и торговли республики Марат Минибаев, право на получение помощи имеют несколько категорий граждан. В их числе ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, инвалиды I и II групп, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, семьи участников СВО, а также семьи, где средний доход на человека не превышает 19 тысяч рублей.

Важное условие: субсидия предоставляется уже после выполнения всех работ. Для получения компенсации необходимо предоставить в уполномоченные органы акты выполненных работ с указанием их стоимости и чеки на приобретенное газовое оборудование. Таким образом, государство возмещает расходы, уже понесенные гражданами при подключении к газоснабжению.