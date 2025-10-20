В Татарстане запускают зимний фестиваль «Күрше» с призовым фондом 40 млн рублей

В республике дан старт зимнему сезону уже ставшего популярным фестиваля «Күрше». Это продолжение успешного летнего проекта, который объединил тысячи жителей республики. Теперь праздник добрососедства и уличных мероприятий продлится всю зиму.

Что такое «Күрше» и почему он важен?

Фестиваль «Күрше» (что в переводе с татарского означает «сосед») — это масштабный проект, цель которого — укреплять дружеские связи между жителями, наполнять жизнью дворы и общественные пространства.

Как отметила в ходе брифинга в Кабмине РТ вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, летний фестиваль доказал свою востребованность: было проведено 291 мероприятие, которые посетили 80 тысяч человек. Увидев такой успех, правительство республики решило продолжить традицию и запустить зимний сезон.

«За последние годы эта работа действительно была масштабной. Мы говорим о формировании комфортной городской и сельской среды вокруг нас. Однако инфраструктура сама по себе никогда не будет полноценной без людей. Мы — те, кто наполняет эти пространства своим настроением, эмоциями и общением», - напомнила вице-премьер РТ.

Что нового в зимнем сезоне?

Главное нововведение — фестиваль выходит за пределы дворов. Теперь мероприятия можно проводить и на общественных территориях: в парках, на набережных, площадях и бульварах. Это позволит создать еще больше точек притяжения для людей.

Кто может участвовать и как получить грант?

Одним из ключевых преимуществ фестиваля является серьезная финансовая поддержка для организаторов мероприятий. Общий призовой фонд увеличен в два раза и составляет 40 миллионов рублей.

Подать заявку могут самые разные участники:

- Самозанятые граждане — могут получить до 500 тысяч рублей.

- Юридические лица, ТСЖ, управляющие компании, НКО — до 900 тысяч рублей.

- Муниципальные учреждения — до 1 миллиона рублей.

Для участия необходимо до 28 ноября включительно подать заявку на официальном сайте фестиваля куршефест.рф. К заявке нужно приложить сценарий мероприятий, смету и календарный план.

Важное условие: каждый проект должен включать как минимум одно мероприятие во дворе многоквартирного дома и два — в общественном пространстве (парке, сквере и т.д.).

«Фестиваль «Күрше» — это не просто серия событий, а инструмент развития местных сообществ. Мы видим, как во дворах и парках формируются новые точки притяжения. Именно на этом Рустам Нургалиевич делает акцент, когда мы говорим об общественных пространствах. В этом сезоне мы ждем от участников новых идей», - поделилась директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

После отбора экспертами в первой неделе декабря пройдет народное голосование в Telegram-канале фестиваля, где жители смогут выбрать двух дополнительных победителей.

Фестиваль «Күрше» логично продолжает программу «Наш двор», в рамках которой в Татарстане уже благоустроено около 7000 дворов и 450 парков и скверов. Созданная комфортная инфраструктура становится идеальной площадкой для соседских праздников, спортивных событий и культурных мероприятий.