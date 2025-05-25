В Татарстане зарегистрировали 35 новостроек с начала года

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Республика
25 мая 2025  11:49

Согласно данным Управления Росреестра по Республике Татарстан, с января 2025 года на государственный кадастровый учет поставлено 35 многоквартирных домов. Большая часть новостроек (18 объектов) возведена в Казани, остальные распределены между Пестречинским районом (6 домов), Набережными Челнами (4), а также Лаишевским, Высокогорским, Альметьевским, Зеленодольским и Нижнекамским районами.

Как отметила заместитель руководителя ведомства Лилия Бурганова, эффективное взаимодействие с местными органами власти позволило оптимизировать процесс постановки объектов на учет. Благодаря этому в течение последних трех лет не зафиксировано ни одного случая приостановки кадастрового учета жилых домов.

Особое внимание уделяется новым требованиям законодательства, вступившим в силу 1 марта 2025 года. Теперь застройщики обязаны в течение 30 рабочих дней после подписания передаточного акта самостоятельно подавать в Росреестр электронные заявления о регистрации прав дольщиков. За два месяца действия новой нормы поступило 2233 таких обращения, что свидетельствует о ее эффективности.

«Это существенно упрощает жизнь гражданам, избавляя их от необходимости дважды посещать МФЦ», – подчеркнула Бурганова. После завершения процедуры застройщик обязан передать собственнику выписку из ЕГРН, подтверждающую право собственности.

Также с 1 марта все юридические лица, включая застройщиков, обязаны взаимодействовать с Росреестром исключительно в электронном формате. В апреле ведомство приняло 1463 обращения по регистрации договоров долевого участия.

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