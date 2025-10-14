В Татарстане женщина родила второго ребенка после пересадки печени

В Республиканской клинической больнице Татарстана зафиксирован уникальный медицинский случай — 41-летняя жительница Арского района успешно родила второго ребенка после перенесенной трансплантации печени. Это первый в истории республики случай, когда пациентка после пересадки органа смогла выносить и родить двоих здоровых детей.

Как сообщает пресс-служба РКБ, первую беременность женщина провела практически полностью в стационаре под постоянным наблюдением специалистов, результатом чего стало рождение здоровой девочки.

Спустя три года пациентка снова обратилась к врачам, сообщив о новой беременности. После проведения комплексного обследования и многочисленных консилиумов медики приняли решение о возможности сохранения беременности.

«Благодаря командной работе врачей нам удалось выносить ребенка до доношенного срока, — отметила руководитель перинатального центра РКБ Нигина Нигматулина. — В отличие от первой беременности, женщина находилась не в стационаре, но постоянно наблюдалась у трансплантологов, акушеров-гинекологов, кардиологов и гепатологов».