В Татарстане звонки в скорую помощь принимает единый контакт-центр

Министерство здравоохранения РТ сообщило о завершении создания централизованной диспетчерской службы скорой медицинской помощи. Теперь все вызовы по номеру 103 поступают в единый контакт-центр. Номер 03 больше не действует.

Проект стартовал в 2019 году, а с марта 2025 года новая система начала обрабатывать звонки из Казани. Спустя год платформа охватывает всю республику и способна принимать до 300 вызовов в час. Для надежности служба разделена на два центра — в Казани и Набережных Челнах. Операторы работают по единым стандартам, а специальное ПО автоматически оценивает качество обслуживания.

Изменилась и логистика бригад. Теперь медики направляются на ближайший вызов, а после госпитализации пациента могут быть перенаправлены на новый звонок, не возвращаясь на подстанцию. Это позволяет сократить время прибытия к пациентам.

Вызов можно оформить по бесплатному номеру 103, а при необходимости нескольких экстренных служб — по единому номеру 112. При звонке важно сообщить причину вызова, ФИО и адрес (либо пол и примерный возраст, если данные неизвестны). Вызов считается принятым, если фельдшер подтвердил его, назвал время и повторил адрес.