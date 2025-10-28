В январе 2026 года у татарстанцев будет 16 выходных дней

Жители Татарстана, работающие по пятидневной рабочей неделе, в январе 2026 года будут отдыхать 16 дней при 15 рабочих днях. Такой баланс выходных и рабочих дней сложился впервые с 2021 года.

Основной период отдыха придется на новогодние каникулы — с 1 по 11 января, включая празднование Рождества Христова. Дополнительными выходными станут субботы и воскресенья: 17, 18, 24, 25 и 31 января.

В течение 2026 года распределение выходных будет неравномерным. Наименьшее количество дней для отдыха ожидается в апреле, июле и сентябре — всего по 8 выходных дней в каждом из этих месяцев.