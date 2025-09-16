В Ярославле стартовал форум «Татары Волго-Уральского региона: история и современность»

Сегодня, 16 сентября, в Ярославле стартовал XII Евразийский научно-краеведческий форум «Татары Волго-Уральского региона: история и современность»

Первым мероприятием форума стало заседание круглого стола «Вклад татарского народа в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».

В заседании круглого стола приняли участие ученые, краеведы, общественные деятели из многих регионов России.

Форум состоялся в «Доме народов Ярославской области». Гостей приветствовали Советник губернатора Ярославской области по гармонизации межнациональных отношений Александр Бочин, директор «Дома народов Ярославской области» Сергей Таланов, председатель Ярославского РОО ТКПО «Мирас» Фирдаус Кузнечихина.

Начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, член Национального Совета Всемирного конгресса татар Альберт Бурханов, такие конференции объединяет татарский народ, сохраняют память о великих соотечественниках. Не случайно один из девизов форума: «Сила и величие народа – в выдающиеся личностях».